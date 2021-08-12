В Тюмени завели «уголовку» на директора музея, который хранил старинные артефакты. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени полицейские возбудили уголовное дело в отношении руководителя Музея частных коллекций Гая Першинга. 44-летнего мужчину обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

– По имеющимся данным, в 2013 году Першинг незаконно приобрел артиллерийский снаряд, относящийся к боеприпасам, который умышленно и незаконно хранил в своем музее. Сотрудники правоохранительных органов изъяли и уничтожили снаряд в установленном порядке, – комментируют силовики.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени силовики наведались в Музей частных коллекций, который принадлежит Гаю Першингу. По информации правоохранителей, мужчина активно участвовал в незаконных раскопках, скупке и продаже исторических ценностей. Добытые исторические артефакты 14 – 15 веков находились в музее на ответственном хранении.