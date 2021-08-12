Жители тюменского Ново-Патрушево недовольны благоустройством. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Ново-Патрушево в Тюмени просят благоустроить или вообще демонтировать так называемую альпийскую горку, которая находится на Сказочном бульваре. Дело в том, что некогда зеленое возвышение превратилось в кучу грязи.

– Пешеходная улица разбита на шесть зон отдыха, здесь поселились сказочные персонажи, расположены игровые и спортивные площадки. Одним из элементов благоустройства стала альпийская горка, расположенная посреди бульвара. В связи с активным использованием ландшафтной композиции не по назначению она приобрела неприглядный вид, – комментируют в пресс-службе администрации города.

Местные жители просят чиновников управы Восточного административного округа посодействовать в решении этой проблемы. В ведомстве нашли выход: решено провести опрос, чтобы каждый тюменец смог предложить свой вариант благоустройства территории взамен ландшафтной композиции. Пройти опрос можно здесь.