Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 августа 2021 года: фуд-корты в ТРЦ закрыты

В Тюмени фуд-корты в ТРЦ закрыты до 25 августа. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 августа. Количество заболевших увеличилось на 277 и составило 49 677 человек, 10 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 186 человек выздоровели (за весь период – 45 328), 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 41 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 72 469 человек остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 519 492 человека, полный курс прошли 424 630.

В Тюмени летняя оздоровительная кампания для детей обошлась без случаев коронавируса. Вспышек других инфекционных заболеваний также не зафиксировано, передает региональное управление Роспотребнадзора.

В Тюмени детские игровые комнаты в ТРЦ останутся закрытыми. Как минимум до 25 августа. Запрещена и деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров объектов общественного питания. Исключения составляют только объекты общепита, которые осуществляют деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции питания и розничную продажу продукции питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общепита.

За последние сутки в России выявлен 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 512 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 167 241 летальный исход, выздоровели 5 808 777 человек.