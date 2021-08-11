Тюменцы могут обратиться в ГИБДД по поводу организации дорожного движения у школ

Тюменцы могут обратиться по поводу организации дорожного движения у школ. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В преддверии нового учебного года жители Тюменской области могут направить или сообщить в местное управление Госавтоинспекции свои пожелания по организации дорожного движения у образовательных организаций. Также обращения принимаются на электронную почту gibdd72@mail.ru.

– Сотрудниками ГИБДД уже проводится обследование дорожных условий у школ и детских садов области. Выявлено 323 недостатка в содержании улично-дорожной сети, которые к началу учебного года будут все устранены, – сообщили в ведомстве.

ГИБДД призывает откликнуться и принять участие в мероприятиях родителей школьников, общественные организации, администрации и родительские советы образовательных учреждений.