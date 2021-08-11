В тюменском ТРЦ скончался мужчина. Фото: c cайта 2ГИС

В торгово-развлекательном центре «Остров», который находится на улице Федюнинского, 67 в Тюмени, скончался посетитель. Трагический инцидент произошел сегодня, 11 августа, в дневное время.

– Вызов поступил в 11.50, бригада скорой медицинской помощи подъехала на место происшествия спустя восемь минут после вызова. Работали две бригады медиков, которые проводили пациенту сердечно-легочную реанимацию, – прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области

В ведомстве добавили, что медики боролись за жизнь мужчины, но, несмотря на все приложенные усилия, спасти его не удалось.