В Тюмени обиженный доставщик еды угнал у работодателя три дорогих велосипеда. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от представителя компании по доставке еды. Мужчина пояснил, что украдены три велосипеда, числившиеся на балансе фирмы. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже велотранспорта причастен 22-летний тюменец, ранее работавший доставщиком в этой фирме. У молодого человека возник конфликт с работодателем. Не сумев договориться, наемный работник уволился и затаил обиду.

– Имея доступ к помещению, где хранится велотранспорт, на котором осуществлялась доставка заказов, бывший сотрудник украл три велосипеда и сдал их в комиссионный магазин. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды, – рассказала пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.