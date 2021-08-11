В Тюмени утилизируют более тонны продукции, изъятой на улице. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени утилизируют 1 128 килограммов продукции, изъятой у уличных продавцов. Такой итог очередного рейда по местам стихийной торговли.

– В отношении нелегальных продавцов с улицы Республики, 188 и улицы Олимпийской, 22 составлены протоколы. Также составлены протоколы на торгующих на улицах: Мельникайте, 64 и 138а; Олимпийская, 34; Энергетиков, 52; Ватутина, 16 и 16а, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве пояснили, что для подачи заявления и заключения договора на размещение лотка для торговли надо обратиться в отдел торговли департамента потребительского рынка. При этом у обратившегося должны быть документы, подтверждающие владение земельным участком с разрешенным использованием под садоводство или выписка из похозяйственной книги, если гражданин ведет личное подсобное хозяйство.

На сегодняшний день предусмотрено 55 адресных мест во всех административных округах города Тюмени. Занять место для реализации излишков выращенной плодоовощной продукции можно совершенно бесплатно.