Прокуратура примет от тюменцев жалобы на трудовые и жилищные отношения. Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуре Тюмени завтра, 12 августа, будет работать горячая линия. У горожан примут сообщения о нарушениях их трудовых, жилищных и социальных прав.

– Звонки будут приниматься с 14 до 16 часов по телефону 8 (3452) 56-89-54 (добавочные 110, 113, 117), – сообщили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что информацию о нарушениях проверят, при наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.