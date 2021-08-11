Выпускники Тюменского индустриального университета получили направления на трудоустройство в АО «Транснефть – Сибирь». Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Выпускники Тюменского индустриального университета получили направления на трудоустройство на производственные объекты АО «Транснефть – Сибирь».

На работу в АО «Транснефть – Сибирь» придут 17 человек, завершившие обучение по целевому набору. На рабочие должности будут трудоустроены 15 человек. Двое молодых специалистов будут приняты на должности инженеров.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Студенты обучались нефтегазовому делу, автоматизации технологических процессов и производств, электроэнергетике и электротехнике.

К моменту трудоустройства в АО «Транснефть – Сибирь» все молодые специалисты уже обладают достаточным объемом практических навыков, которые они получили во время прохождения производственной практики на объектах предприятия. В ходе стажировки каждого из практикантов курировали наставники из числа высококвалифицированных рабочих или инженерного состава. Помимо закрепления на практике теоретических знаний по эксплуатации технических устройств и действующего оборудования они познакомились с корпоративной культурой предприятия, требованиями промышленной и экологической безопасности, охраны труда.

Полученные при прохождении практики знания и навыки помогут молодым людям быстрее адаптироваться на производстве и в коллективе.