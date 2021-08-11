Число заболевших коронавирусом в Тюмени пошло на спад. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 277 и составило 49 677 человек, 10 скончались.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 186 человек выздоровели (за весь период — 45328); 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 41 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших); 72469 человек остаются под медицинским наблюдением; 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 519 492 человека, полный курс прошли 424 630.

За последние сутки в России выявлен 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 512 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 167 241 летальный исход, выздоровели 5 808 777 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени летняя оздоровительная кампания для детей обошлась без случаев коронавируса. Вспышек других инфекционных заболеваний также не зафиксировано, передает региональное управление Роспотребнадзора.