Тюменский филармонический оркестр временно остался без дирижера

Тюменский филармонический оркестр временно остался без режиссера. Фото - tgf.kto72.ru.

Тюменский филармонический оркестр временно остался без ведущего дирижера. Имя нового руководителя музыкального коллектива мы узнаем в пятницу, 13 августа, сообщил директор филармонии Александр Березин. Прежний дирижер Владимир Добровольский уволился по собственному желанию.

– Он признался, что решение – покинуть филармонию и Тюмень – взвешенное. Ему поступило предложение о новом месте работы. В выходные дни он уже уедет из города. Но творческая связь с ним останется. Двери филармонии для него будут открыты всегда, – отметил Березин.

Кто займет освободившееся место, станет известно в пятницу. А уже на следующей неделе ТКТО проведет пресс-конференцию, где познакомит с новым руководителем оркестра.