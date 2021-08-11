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Звезды11 августа 2021 11:17

Тюменский филармонический оркестр временно остался без дирижера

Об этом сообщил директор филармонии Александр Березин
Сергей Швецов
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Тюменский филармонический оркестр временно остался без режиссера. Фото - tgf.kto72.ru.

Тюменский филармонический оркестр временно остался без режиссера. Фото - tgf.kto72.ru.

Тюменский филармонический оркестр временно остался без ведущего дирижера. Имя нового руководителя музыкального коллектива мы узнаем в пятницу, 13 августа, сообщил директор филармонии Александр Березин. Прежний дирижер Владимир Добровольский уволился по собственному желанию.

– Он признался, что решение – покинуть филармонию и Тюмень – взвешенное. Ему поступило предложение о новом месте работы. В выходные дни он уже уедет из города. Но творческая связь с ним останется. Двери филармонии для него будут открыты всегда, – отметил Березин.

Кто займет освободившееся место, станет известно в пятницу. А уже на следующей неделе ТКТО проведет пресс-конференцию, где познакомит с новым руководителем оркестра.