В Тюмени начнут обрабатывать кладбища от клещей с 12 августа. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени начнут обрабатывать кладбища от клещей с 12 августа. Проверки качества акарицидных обработок проводятся через 3 – 5 дней.

– Противоклещевые обработки проводятся при благоприятном метеопрогнозе (отсутствие осадков) на ближайшие 3 дня. Приемка и экспертиза результатов оказанных услуг проводится заказчиком на предмет соответствия требованиям действующего законодательства с привлечением экспертной организации, – пояснили в департаменте городского хозяйства.

Информация о времени проведения противоклещевых обработок размещена на информационных досках, расположенных на территориях кладбищ города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области зарегистрировано 16 487 обращений по поводу присасывания клещей, в 3 004 случаях пострадали от укусов кровососов дети. Укусы клещами регистрировались на всех административных территориях.