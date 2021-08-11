В Тюмени 8 маршрутов изменят схему движения из-за ремонта на Доме обороны. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени по улице Луначарского (от дома № 2/3 до дома № 10) и по улице Полевой (от пересечения с улицей Ямской до пересечения с улицей Луначарского) запретят ездить транспорту. Ограничение продлится с 12 по 30 августа. Это связано с проведением работ по ремонту сетей водоснабжения.

– Движение общественного транспорта будет организовано в объезд перекрытого участка по улицам Ямской и Луначарского. На период производства работ маршруты № 11, 11д, 17, 17к, 18, 24, 55 и 68 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на действующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.