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Общество11 августа 2021 9:34

В тюменской школе № 27 появились современные станки

Ремонт и переоснащение мастерских сделаны за счет городского бюджета
Сергей Швецов
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В тюменской школе №27 появились современные станки. Фото предоставлено "КП".

В тюменской школе №27 появились современные станки. Фото предоставлено "КП".

В тюменской школе № 27 появились современные станки и бассейн для испытания моделей судов. В этом образовательному учреждению помогли единороссы.

– Раньше у нас была небольшая ванна, в которой мы испытывали радиоуправляемые, гоночные, контурные модели, прямоходы и подводные лодки только на устойчивость. Сейчас проводим полное испытание – насколько хорошо модели проходят дистанцию по курсу, не отклоняются ли. Для ребят, которые являются постоянными участниками всероссийских соревнований, это очень важно, – отметил Виктор Рагозин, руководитель судомодельного кружка.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов во время последнего визита сюда принял решение, что ремонт и переоснащение будут сделаны за счет городского бюджета, а средства на приобретение специального бассейна выделит фракция единороссов Тюменской облдумы. Сегодня все эти планы реализованы.