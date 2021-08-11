В тюменской школе №27 появились современные станки. Фото предоставлено "КП".

В тюменской школе № 27 появились современные станки и бассейн для испытания моделей судов. В этом образовательному учреждению помогли единороссы.

– Раньше у нас была небольшая ванна, в которой мы испытывали радиоуправляемые, гоночные, контурные модели, прямоходы и подводные лодки только на устойчивость. Сейчас проводим полное испытание – насколько хорошо модели проходят дистанцию по курсу, не отклоняются ли. Для ребят, которые являются постоянными участниками всероссийских соревнований, это очень важно, – отметил Виктор Рагозин, руководитель судомодельного кружка.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов во время последнего визита сюда принял решение, что ремонт и переоснащение будут сделаны за счет городского бюджета, а средства на приобретение специального бассейна выделит фракция единороссов Тюменской облдумы. Сегодня все эти планы реализованы.