В Тюмени компьютерный мастер украл у клиентов 150 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило несколько сообщений от местных жителей, ставших жертвами мошенника. Заявители находили в интернете по объявлению компьютерного мастера и приглашали его домой для осуществления ремонтных работ с техникой.

Мужчина проводил диагностику компьютеров, выявлял поломку, а затем брал с клиентов деньги для заказа новых комплектующих и за осмотр. После этого мастер не выходил с ними на связь. По предварительным данным, общая сумма ущерба составила свыше 150 тысяч рублей.

– Сотрудники угро задержали 27-летнего официально безработного местного жителя. Он потратил деньги на личные нужды, а для покупки новых компьютерных деталей для заказчиков средств не осталось. В настоящее время установлена причастность фигуранта к трём эпизодам аналогичных преступлений, – рассказала пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина.

Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.