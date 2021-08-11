В Тюмени забраковали более полутонны рыбы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области специалисты местного управления Роспотребнадзора обследовали 344 объекта, занятых оборотом рыбы, 124 предприятия общественного питания и 220 предприятий продовольственной торговли. Изъято из оборота 58 партий рыбы общим весом более пятисот килограммов.

– Основной причиной «забраковки» явилось отсутствие полной и достоверной информации для потребителей, отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции. По фактам, выявленным в ходе проведения проверок, составлено 147 протоколов об административных правонарушениях, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, за нарушение требований Технических регламентов Таможенного союза наложены штрафы на сумму более 1,4 млн рублей.

552 пробы рыбы были исследованы в лаборатории. Доля рыбных продуктов, несоответствующих нормативным требованиям по физико-химическим и микробиологическим показателям безопасности, составила 0,5% (то есть всего 3 пробы из 552 исследованных).