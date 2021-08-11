В канализации Тюмени нашли части унитаза 1967 года. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Под улицей Серова в Тюмени при промывке канализационного коллектора рабочие извлекли тяжелую чугунную крышку и часть сливного бачка, изготовленного в 1967 году. По их словам, такого они не припомнят, отметив, что это не первая раритетная находка в системе водоотведения. Так, например, до этого они находили самовар 1970 года выпуска.

– К сожалению, культура пользования системой водоотведения в нашем городе далека от идеальной. За лето мы провели плановую прочистку более четырех километров сетей водоотведения. Заиленность коллекторов местами достигает 80 – 90 процентов. Внутренние стенки трубы обрастают слоями из жира, нерастворимых волокон и прочего мусора, – сообщил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Он заявил, что для обеспечения надежной работы системы водоотведения очень важно соблюдать правила пользования канализацией – не смывать в унитаз остатки пищи, тряпки и одноразовые салфетки, предметы личной гигиены и другой бытовой мусор.