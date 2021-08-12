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Общество12 августа 2021 5:59

Погода на 12 августа в Тюмени: ясно, без осадков

Днем +20
Сергей Швецов
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В Тюмени ясно, без осадков.

В Тюмени ясно, без осадков.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 августа, в Тюмени небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 11 – 10 градусов, днем – плюс 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 16 – 13 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили, что если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, а насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.