В Тюмени прокуратура обвиняет мастера в причинении ущерба на 25 млн рублей из-за взрывов газа. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера управления эксплуатации газопроводов. Мужчину обвиняют в том, что он, работая в должности начальника участка с 29 сентября по 25 октября 2020 года, недосмотрел за газорегуляторным пунктом и не выявил дефект в работе регулятора давления газа, в результате чего пострадал дом из-за серии взрывов.

– Вопреки нормативам, он установил завышенные параметры срабатывания предохранительного запорного клапана и в условиях пониженных температур не включил систему обогрева газорегуляторного пункта. Регулятор давления газа вышел из строя, газ под высоким давлением поступил во внутридомовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и надворных постройках, что привело к серии хлопков, – объяснили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 25,8 млн рублей. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Калининский районный суд Тюмени. Мужчине максимально грозит лишение свободы на срок до 3 лет.