Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 августа 2021 года: за два дня скончались 45 человек

В Тюменской области за два дня скончались 45 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 августа. Количество заболевших увеличилось на 280 и составило 49 400 человек, 25 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 181 человек выздоровел (за весь период – 45 142), 20 детей заболели (из общего числа заболевших), 34 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 72 153 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 515 935 человек, полный курс прошли 417 781.

За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 729 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 человек.