Жителям Тюмени второй день подряд обещают ливни и грозы. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени второй день подряд обещают неблагоприятные погодные условия. Спасатели советуют горожанам быть осторожными.

Так, по данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», завтра, 11 августа, ночью и днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Будет дуть северный, северо-восточный ветер, 8 – 13 м/с, порывы в отдельных районах до 17 м/с.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, – напомнили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.