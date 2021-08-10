В Тюмени два корпуса детских садов не прошли проверку к новому учебному году. Фото Департамента по общественным связям Тюменской области

В Тюмени два корпуса детских садов не прошли проверку к новому учебному году. Повторная оценка состоится через три дня, сообщила заместитель директора департамента образования Ольга Тренина.

– По результатам комплексной проверки приняты все муниципальные общеобразовательные учреждения (89 корпусов) и 54 (156 корпусов) муниципальных дошкольных образовательных учреждения. На текущий момент не приняты только два корпуса детских садов. До 25 августа все школы и детские сады получат акты готовности, – сообщила Тренина.

По ее словам, среди частных образовательных организаций на сегодняшний день не приняты 9 (13 корпусов). Всем им дали время на устранение выявленных недочетов.

Также стало известно, что из городского бюджета выделены средства на обновление ограждений, асфальтобетонного покрытия, крылец и кровель в рамках текущих ремонтов. Работы ведутся в 17 детских садах и 4 общеобразовательных организациях. Завершить их планируется до начала учебного года.