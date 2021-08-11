В Тюмени полицейские нашли у прохожего золотые цепи, кольца и серьги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени в ходе патрулирования улиц города сотрудники ППС для проверки документов остановили прохожего. Мужчина при виде полицейских стал нервничать, что послужило причиной для его досмотра.

В присутствии понятых при нем обнаружены золотые изделия: несколько золотых цепочек, колец и серьги. В ходе следствия установлено, что в эти же сутки мужчина совершил два проникновения в жилые квартиры.

– В одном случае злоумышленник разбил оконное стекло, однако в квартире ничего ценного ему обнаружить не удалось. Во втором случае он пробрался в квартиру первого этажа через незапертое окно, где из комода похитил золотые украшения. Украденное имущество уже возвращено законной владелице, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственным отделом отдела полиции № 7 города Тюмени в отношении ранее судимого 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый задержан.