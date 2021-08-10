«Многое зависит от главы поселения»: Владимир Ульянов – о благоустройстве сельских территорий Тюменской области. Фото - duma72.ru.

Депутат Тюменской областной думы шестого созыва Владимир Ульянов рассказал о ходе благоустройства сельских территорий Тюменской области, которое предусмотрено государственной программой «Развитие агрокомплекса на 2013 – 2025 годы». Он привел положительный опыт села Суерка Упоровского района. Глава поселения Лариса Гольцман до появления программы попыталась включить население в обустройство родного села.

– Очень тяжело начиналось. У людей было убеждение – пусть кто-то придёт и сделает, у моего подворья траву скосит, благоустроит. Отношение было негативное. Гольцман начала дело раскручивать, мобилизовала всех, вовлекала соседей. Процесс пошёл. Не всегда позитивно. Сначала ворчали – тебе надо, ты и делай, а когда увидели результат, перешли к соревнованию. На какой улице лучше? Люди на селе самолюбивые, основательные. Когда была принята программа с подпрограммой по комплексному устойчивому развитию сельских территорий, то резко включились. Были выделены дополнительные финансовые ресурсы, первые гранты пошли на Суерку, на создание парка отдыха с детскими площадками, спортивными сооружениями. Включились депутаты, – рассказал народный избранник.

По словам Ульянова, многое зависит от главы поселения, то есть насколько целенаправленно он будет работать.

– По инициативе единороссов в восьми районах моего избирательного округа прошли форумы, где делились передовым опытом. Везде была разная практика. Я наблюдаю, как в процесс включается сельский бизнес. В райцентре, в Абатске, молодой депутат Иван Ушаков проявил инициативу обустройства целой улицы, площадки, зоны отдыха. Была заросшая территория, её расчистили, привлекли инвестора, живущего в этом населенном пункте, который выделил технику, подвез материалы, необходимые для благоустройства. В рамках программы они получили необходимое оборудование и продолжают трудиться дальше. Появится сначала детская площадка, потом спортивная, затем зона отдыха, вырастет целый комплекс для отдыха, – делится успехами депутат.

Его коллега – депутат сельской думы Галина Клюева (село Песчаное Казанского района) предложила создать зону отдыха со спортивной площадкой – в этом помогут сами жители, а деньги даст местный бизнесмен.

– Это плюс, когда начинается общая деятельность. Село Покровка Сорокинского района – там выиграли конкурс среди представительных органов сельских поселений. 199 тысяч рублей. У них была проблема с состоянием кладбища. Приняли решение: все благоустроить, вычистить, убрать на территории захоронений, а деньги направить на ограждение. Они вложили свой труд, распорядились финансами, привлекли средства из депутатского фонда. При поддержке главы Сорокинского района селяне эту работу выполнили, – отмечает Владимир Ульянов.

По словам представителя облдумы, таких примеров инициатив граждан много: уходит принцип «моя хата с краю», приходят люди к пониманию, что село – это наш общий дом.