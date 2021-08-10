Агентство «НКР» повысило рейтинг Банка Уралсиб до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Рейтинговое агентство «НКР» повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки диверсификации бизнеса, ростом запаса капитала и рентабельности.

Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала Банка Уралсиб позволяют абсорбировать существенный стресс, при том что склонность к принятию кредитного риска остаётся умеренной. Позитивное влияние на рейтинг оказал и фактор государственной поддержки банка.

Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Уралсиб реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе.

– В результате выбранной сбалансированной стратегии развития банк поступательно демонстрирует хорошие результаты, наращивает капитальную базу и укрепляет свои позиции на рынке, – отмечает Председатель Правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов.

Ранее рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15).