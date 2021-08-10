Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 августа 2021 года увеличилось на 280 человек, 25 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 280 и составило 49 400 человек, 25 скончались.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 181 человек выздоровел (за весь период — 45142); 20 детей заболели (из общего числа заболевших); 34 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 72153 человека остаются под медицинским наблюдением; 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 515935 человек, полный курс прошли 417781.

За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 729 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 человек.