В Тюмени открылся штаб общественной поддержки. Фото предоставлено "КП".

В Тюменской области на базе региональной общественной приемной «Единой России» открылся штаб общественной поддержки. Сюда будут стекаться активисты для участия в формировании народной программы партии.

Штаб стал площадкой для обсуждения самых разных вопросов. Например, на минувшей неделе здесь состоялось заседание рабочей группы по теме «Реализация мер по снижению цен и контролю за рынком продуктов в регионе». Ее участники еженедельно ведут мониторинг цен на так называемый «борщевой набор». Они отметили, что удалось добиться снижения стоимости сезонных овощей.

– На первом этапе в штаб уже вошли региональные отделения Всероссийского педагогического собрания и Союза пенсионеров России, областное Общество русской культуры, Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов, некоммерческое партнерство «Палата представителей органов ТОС города Тюмени», Национально-культурная автономия казахов Тюменской области, – отметил секретарь тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.