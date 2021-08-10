Под Тобольском в лесу нашли артиллерийский снаряд с запалом. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд. Боеприпас нашел местный житель в лесном массиве вблизи деревни Иртышатские Юрты Тобольского района.

– Получив информацию о найденном подозрительном предмете, на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. Обследовав находку, они идентифицировали её как артиллерийский снаряд калибра 122 мм, снаряжённый запалом, со следами сильной коррозии, – сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Специалисты ведомства отметили, что боеприпас мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Его уничтожили накладным зарядом с соблюдением необходимых мер безопасности.