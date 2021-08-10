В Тюменской области с начала года 91 велосипедист пострадал в ДТП

В Тюменской области с начала год 91 велосипедист пострадал в ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области осложнилась ситуация с обеспечением дорожной безопасности велосипедистов. Так, с начала года в 88 ДТП 1 человек погиб и 91 получили различные травмы.

– Основная доля этих происшествий зарегистрирована на дорогах областного центра. Большая часть ДТП совершена по вине самих велосипедистов. Основной причиной дорожных аварий с участием велосипедистов стали пересечение проезжей части по пешеходным переходам не спешившись, нарушение очередности проезда и правил маневрирования, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В целях предупреждения ДТП с участием водителей велотранспорта в области проводится профилактическое мероприятие «Велосипед». В ходе мероприятия автоинспекторы контролируют соблюдение ПДД водителями велосипедов, законность владения велотехникой, проводят беседы и инструктажи с участниками дорожного движения.