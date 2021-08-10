На Доме Обороны в Тюмени перекроют две улицы. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

По автомобильной дороге улицы Луначарского (от дома № 2/3 до дома № 10) и на автодороге улицы Полевой (от пересечения с улицей Ямской до пересечения с улицей Луначарского) на время запретят ездить транспорту. Ограничения на передвижение продлятся с 12 по 30 августа.

– Это связано с проведением работ по реконструкции сетей водоотведения. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве подсказали, что объехать закрытые участки дорог можно по улицам Льва Толстого, Ямской и Флотской.