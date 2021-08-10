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Происшествия10 августа 2021 9:20

В Тюмени обидчивый мужчина угнал 8 самокатов

Похищенное подозреваемый хранил в гараже
Сергей Швецов
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В Тюмени обидчивый мужчина угнал 8 самокатов. Фото - УМВД по Тюмени.

В Тюмени обидчивый мужчина угнал 8 самокатов. Фото - УМВД по Тюмени.

В дежурную часть отдела полиции № 1 по городу Тюмени поступило заявление от представителя компании по сдаче в аренду электросамокатов о хищении двухколёсной техники. Сотрудники установили личность подозреваемого и задержали ранее не судимого 33-летнего местного жителя.

– Мужчина пояснил, что в прошлом году заключил договор с компанией, по которому около 300 самокатов переходили ему в аренду. Когда срок действия договора закончился, у задержанного возник конфликт с представителем фирмы. Он, желая отомстить, не вернул несколько штук, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюмени Мария Новопашина.

Похищенное подозреваемый хранил в гараже. Самокаты изъяты и вскоре будут возвращены владельцу. В настоящий момент отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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В Тюмени обидчивый мужчина угнал 8 самокатов.
В Тюмени обидчивый мужчина угнал 8 самокатов.