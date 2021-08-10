В Тюмени ожидаются сильные дожди и ветер. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 10 августа, ожидаются сильные дожди и ветер. Подробнее о погоде рассказали в Тюменском ЦГМС – филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Так, на юге региона будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, а в отдельных районах – с грозами. В этот день будет дуть ветер северо-западный 6 – 11 м/с, при грозе днём порывы достигнут 16 м/с. Температура воздуха днём составит плюс 16 – 21 градус.

– Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, – напоминают спасатели.

Управляющим автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.