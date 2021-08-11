Погода на 11 августа в Тюмени: мелкий дождь закончится ближе к середине дня

В Тюмени мелкий дождь закончится ближе к середине дня. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 августа, в Тюмени утро и день будут облачными, и только вечер порадует ясным небом. Утренний мелкий дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, днем – плюс 19. Вечером столбики термометров покажут плюс 17 – 15 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 3 – 7 метров в секунду.

11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Следили в прежние времена за овсом на Калинника: если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастной. В прежние времена существовало такое понятие как "мороки" - это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.