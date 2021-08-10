Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 10 августа 2021 года: за сутки скончались 20 человек

В Тюменской области за сутки скончались 20 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 августа. Количество заболевших увеличилось на 283 и составило 49 120 человек, 20 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 172 человека выздоровели (за весь период – 44 961), 35 детей заболели (из общего числа заболевших), 29 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 72 670 человек остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 511 890 человек, полный курс прошли 410 368.

В Тюменской области специалисты местного управления Роспотребнадзора держат на контроле шесть очагов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ситуация по сравнению с предыдущей неделей, к счастью, не изменилась.

На сегодняшний день на контроле очаги в ООО «Леруа Мерлен Восток» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра», Арбитражном суде Тюменской области, МЧУ ДПО «Нефросовет», АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача».

За последние сутки в России выявлено 22 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 474 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 469 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 165 650 летальных исходов, выздоровел 5 769 981 человек.