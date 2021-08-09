Жителю Ишима отменили автоштраф за парковку через прокуратуру. Фото: Ольга Крыльцова

Житель Ишима, которому назначили штраф 2,5 тысячи рублей за парковку, пожаловался в прокуратуру. Там выяснили, что, согласно фотоматериалам дела, на парковке на Герцена в Тюмени действительно находился не его автомобиль.

– На указанном авто и машине ишимца был одинаковый государственный регистрационный знак. Был внесен протест на постановление о привлечении автовладельца к административной ответственности. На днях Центральный районный суд г. Тюмени рассмотрел его и отменил решение о наложении штрафа, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Кроме того, ведомство направило обращение заявителя в органы внутренних дел для проведения процессуальной проверки по статье «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства».