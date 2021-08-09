Жителю Ямала, зарезавшему в Тюмени двух мужчин, грозит пожизненное. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина приехал с Севера два года назад, а в апреле 2021 года убил в областной столице двух людей.

В Тюмени в продуктовом магазине он познакомился с двумя мужчинами – 43 и 65 лет. В ночь с 22-го на 23 апреля они распивали алкоголь, после чего северянин обнаружил пропажу денег. Он подумал на приятелей, но те стали отрицать свою причастность к преступлению. Тогда злоумышленник зарезал их и ушел, а вскоре вернулся на такси.

– Чтобы отвести от себя подозрения, он зашел в подъезд, а по возвращении сообщил водителю, что в квартире лежат два трупа, тот вызвал полицию. Сотрудники заметили на одежде злодея пятна бурого цвета, похожие на кровь, и задержали его, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.