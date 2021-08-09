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Происшествия9 августа 2021 13:38

В Тобольске у дома нашли тело женщины

Назначена проверка
Сергей Швецов
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В Тобольске у дома нашли тело женщины.

В Тобольске у дома нашли тело женщины.

Фото: Ольга Крыльцова

Около 11.40 в субботу, 7 августа, возле жилого многоэтажного дома в 6-м микрорайоне Тобольска обнаружено тело 35-летней женщины. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели местной жительницы.

– По данному факту следственным отделом по городу Тобольску проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины произошедшей трагедии, – пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты уже осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.