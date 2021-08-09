«Сосед прибежал на крики». В Тюмени девочка сильно поранила руку стеклом

В Тюмени девочка сильно поранила руку стеклом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени шестилетняя девочка повредила руку стеклом от межкомнатной двери. На крики ребенка даже прибежал сосед и вызвал скорую.

До приезда медиков родители пострадавшей затянули глубокие открытые раны куском чистой ткани. Фельдшеры диагностировали у нее резаные раны правого предплечья и большого пальца. К счастью, сухожилия оказались не повреждены. После обработки ран и наложения асептической тугой повязки пациентку доставили в детское приемное отделение ОКБ № 2.

– Если ребенок порезался ножом, бритвой, ножницами или осколком стекла, остановите венозное кровотечение с помощью давящей повязки. Бинтуем снизу вверх. Первые два-три тура – фиксирующие, следующие туры – с натяжением. При артериальном кровотечении из руки – пульсирующая струя фонтаном – жгут накладывают в любое место от плечевого до локтевого сустава, из ноги – от коленного до тазобедренного сустава, – советуют специалисты.