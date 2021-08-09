ВТБ увеличил объемы кредитования населения и бизнеса Тюмени. Фото - ВТБ.

По итогам первого полугодия 2021 года ВТБ предоставил жителям Тюменской областей более 20 тыс. розничных кредитов на сумму 21,4 млрд рублей. Эта сумма примерно в 2 раза превышает показатель за январь – июнь прошлого года. Совокупный кредитный портфель физических и юридических лиц достиг 84 млрд рублей (+17% за 6 месяцев).

Наибольшим спросом среди частных клиентов пользовались нецелевые займы: их выдачи выросли по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года почти в 2,5 раза и составили около 11 млрд рублей. Продажи жилищных кредитов банк нарастил на 67%: в 2021 году почти 4 тыс. тюменских семей приобрели квартиры, оформив в ВТБ ипотеку на 9,6 млрд рублей. Объемы автокредитования увеличились на 23% от уровня прошлого года: за 6 месяцев для приобретения машин выдано 844 млн рублей.

Объем розничных займов ВТБ в регионе достиг 61,8 млрд рублей (+20% с начала года). Более половины этой суммы, 34,5 млрд рублей, составила ипотека, порядка 23 млрд – кредиты наличными, остальная часть распределена между автокредитами и кредитными картами. В корпоративном портфеле более 17 млрд рублей приходится на кредиты компаниям среднего и малого бизнеса (+18% за полугодие). В отраслевой структуре наиболее существенные доли принадлежат предприятиям транспорта и инфраструктуры (около 37%), а также строительству и недвижимости (27%).

Также у компаний Тюменской области были востребованы документарные продукты. За полугодие банк на 23% увеличил портфель гарантий и аккредитивов – до 11,6 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – 8,2 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Тюменской области составил 148,5 млрд рублей. Наиболее существенно, на 60%, приросли за полугодие суммы на счетах представителей среднего и малого бизнеса – до 48,8 млрд рублей. Средства частных вкладчиков увеличились на 23% и достигли 76,4 млрд рублей. Из этого объема 54,6 млрд приходится на классические сберегательные продукты и остатки на счетах. Остальную часть ресурсного портфеля физических лиц, то есть порядка 21,8 млрд рублей, составляют вложения в инвестиционные продукты. Интерес тюменцев к этим инструментам стабильно растет: за полгода объем инвестиций частных клиентов увеличился почти на треть.

– ВТБ продолжает развивать услуги и сервисы для населения и предпринимательского сообщества, – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. – По итогам полугодия мы отмечаем значимый прирост всех ключевых показателей в кредитовании и привлечении средств бизнеса и частных клиентов. Достигнутые результаты подтверждают, что продукты банка интересны как с точки зрения ценовых условий, так и удобства оформления в цифровых форматах и в нашей филиальной сети.