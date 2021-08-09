Молодой тюменец перевел мошенникам через банкомат свыше 170 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 35-летнего местного жителя о том, что он стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина пояснил, что звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из крупных российских банков и сообщил, что с его счета пытаются снять деньги и оформить на него кредит.

– Под предлогом предотвращения несанкционированных действий злоумышленник убедил потерпевшего перевести свыше 170 тысяч рублей наличными через банкомат на якобы безопасный счет, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленников.

Если вам звонят незнакомые люди и представляются сотрудниками банка, прерывайте разговор и перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций. Реальный сотрудник банка никогда не будет просить вас перевести деньги на незнакомые счета.