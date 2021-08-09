Тюменский суд рассмотрит жалобы по делу Юрия Алтынова 31 августа. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский областной суд рассмотрит жалобы по делу Юрия Алтынова и Валерия Калалба. Апелляции на приговор Центрального районного суда города поступили в ведомство сегодня, 9 августа. Обжаловали его прокурор и адвокаты осужденных.

– Апелляционные жалобы на приговор бывшему начальнику регионального полицейского главка Юрию Алтынову и экс-главе паспортно-визового сервиса Валерию Калалбу, признанным виновными по делу о взятках, будут рассмотрены 31 августа, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного суд.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменский районный суд начнет рассматривать дело Анастасии Сергеевой – женщины, которая оформила опекунство над пятью детьми-инвалидами и похитила у них более 5,2 млн рублей, 13 августа. В этот день пройдут первые слушания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвинение считает приговор экс-руководителю УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову мягким

В суде рассмотрят апелляцию прокуратуры (подробнее)