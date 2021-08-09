Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 августа 2021 года увеличилось на 283 человека, 20 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 283 и составило 49 120 человек, 20 скончались.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 172 человека выздоровели (за весь период — 44961); 35 детей заболели (из общего числа заболевших); 29 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 72670 человек остаются под медицинским наблюдением; 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 511890 человек, полный курс прошли 410368.

За последние сутки в России выявлено 22 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 474 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 469 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 165 650 летальных исходов, выздоровел 5 769 981 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области специалисты местного управления Роспотребнадзора держат на контроле шесть очагов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ситуация по сравнению с предыдущей неделей, к счастью, не изменилась.