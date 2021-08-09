Тюменский суд начнет рассматривать дело опекунши, похитившей 5,2 млн рублей у подопечных-инвалидов, 13 августа. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский районный суд начнет рассматривать дело Анастасии Сергеевой – женщины, которая оформила опекунство над пятью детьми-инвалидами и похитила у них более 5,2 млн рублей, 13 августа. В этот день пройдут первые слушания.

– 40-летняя жительница деревни Ушакова оформила опеку над пятью недееспособными ребятами из психоневрологического диспансера, 1987, 1997,1998, 1994 и 1999 годов рождения. Используя мобильное приложение, с апреля 2018 года по январь 2021 года она снимала с их счетов деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению, – напомнили подробности дела в пресс-службе Тюменского областного суда.

Также известно, что одна из подопечных заявила, что Анастасия систематически ее била.