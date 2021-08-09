Тюменский избирком зарегистрировал 347 кандидатов в депутаты в облдуму. Фото - МегаТюмень".

Тюменский избирком зарегистрировал 347 кандидатов в депутаты в облдуму, еще 15 – в Госдуму. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Халин.

По 185-му Тюменскому избирательному округу зарегистрировано восемь кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Это представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой Россия – Патриоты – За правду», «Единой Россия», «Партии РОСТА», «Коммунистов России», «Партии пенсионеров» и партии «Новые люди». По 186-му Заводоуковскому избирательному округу – семь кандидатов (те же, кроме «Партии РОСТА»).

На мандаты Тюменской областной думы седьмого созыва претендует 31 кандидат от КПРФ, 46 – от «Единой России», еще 30 – от ЛДПР, от «Справедливой России» - 31, от «Партии пенсионеров» – 31, от «Новых людей» – 31, от «Партии РОСТА» и «Коммунистов России» – по 26.

В Тюменскую городскую думу выдвинулись семь человек, однако троих не зарегистрировали, так как они не набрали достаточного количества голосов.

– Что касается жалоб, то по выборам в областную думу зарегистрировано восемь обращений. Одна из жалоб – на распространение в магазине пакетов с наименованием одной из партий, – передает слова Халина «МегаТюмень».