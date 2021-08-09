Тюменский Роспотребнадзор контролирует шесть очагов коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области специалисты местного управления Роспотребнадзора держат на контроле шесть очагов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ситуация по сравнению с предыдущей неделей, к счастью, не изменилась.

– На сегодняшний день на контроле очаги в ООО «Леруа Мерлен Восток» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра», Арбитражном суде Тюменской области, МЧУ ДПО «Нефросовет», АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача», – отметили в ведомстве.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 158 человек выздоровели (за весь период – 44789), 16 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 71924 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. В моногоспиталях имеется 3369 коек для лечения пациентов с коронавирусом, занято 88,9%. Вакцинировано 510509 человек, полный курс прошли 408139.