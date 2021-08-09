Тюменец сломал костылем ребро сожительнице, укравшей одеяло. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела голышмановской полиции поступило сообщение из больницы, что в приемное отделение доставили 50-летнюю жительницу села Средние Чирки с телесными повреждениями. Травмы ей нанес ранее неоднократно судимый 55-летний сожитель.

Днем между пьяным подозреваемым и потерпевшей возникла ссора из-за того, что женщина украла у него одеяло. Во время конфликта подозреваемый схватил костыль и несколько раз ударил по телу любимой.

– Женщина получила перелом левого ребра и локтевой кости левой руки. Полученные повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отделением дознания возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, грозящее тюменцу, – лишение свободы на срок до двух лет.