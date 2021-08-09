Пожилая тоболячка 4 дня блуждала по болотам. Фото - "Главные новости Тобольска" в ВК.

67-летняя Халия Мавлютова из Тобольского района целых четыре дня блуждала по болотам, пока ее крик не услышали спасатели. Пенсионерка покинула свой дом в деревне Подрезова 3 августа и снова вернулась в него благодаря непрекращающимся поискам 7-го.

– Объезжая озеро по периметру, спасатели обнаружили следы ботинок небольшого размера и продолжили движение по следам, периодически глушили квадроциклы и прислушивались. На одной из таких остановок услышали со стороны болот крик о помощи и пешком двинулись на крик. В 30 – 40 метрах от дороги обнаружили пострадавшую, – рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

Известно, что бабушку искали волонтеры поисковых отрядов «Феникс» и «ЛизаАлерт» и бригада ТОСЭР. Родственники тоболячки выразили отдельную благодарность Ринату Хасанову и Виталию Скороходову. Именно они обнаружили затерявшуюся среди болот пожилую женщину, передает «МегаТюмень».