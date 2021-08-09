Тюменец может загреметь в колонию на 4 года из-за кедровых шишек. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть отдела МВД России по Уватскому району поступило сообщение от сотрудников местного департамента лесного комплекса, что вблизи поселка Туртас неизвестный вырубил два кедра. Причиненный материальный ущерб составил более 140 тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого, ранее не судимого 58-летнего мужчину. В содеянном он признался и пояснил, что приехал в лес на велосипеде взяв с собой из дома бензопилу.

– Выбрав два кедра с наибольшим количеством шишек, мужчина срубил их, затем собрав с поваленных деревьев шишки, злоумышленник направился домой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.