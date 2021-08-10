Погода на 10 августа в Тюмени: после обеда – мелкий дождь

В Тюмени после обеда пойдет мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 августа, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь.

Температура воздуха ночью плюс 16 – 15 градусов, днем – плюс 17 – 15. Вечером столбики термометров покажут плюс 15 – 14 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

10 августа почитается память Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. В это время выкапывают луковицы тюльпанов. В старину заметили, что сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь.