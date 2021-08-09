«По-прежнему гибнут люди». В Тюмени предложили усовершенствовать систему обучения водителей

В Тюмени предложили усовершенствовать систему обучения водителей. Скриншот из видео.

В Тюмени предложили усовершенствовать систему обучения водителей. Рекомендации могут войти в Народную программу «Единой России».

– Мы ведем системную и постоянную информационную работу, направленную на снижение травматизма и смертности на дорогах. Результаты есть, но на дорогах по-прежнему гибнут люди. Многие по вине водителей, часто неопытных. Поэтому сегодня на повестке дня стоит вопрос совершенствования механизмов допуска граждан за руль, форм и методов учебного процесса, – сообщил на круглом столе, посвященном повышению качества подготовки водителей, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Дмитрий Новицкий.

По словам члена Общественной палаты Тюменской области Геннадия Корепанова, в регионе создана эффективная система контроля на дорогах, но снизить число пострадавших и погибших невозможно без участия населения.

Итогом обсуждения стали рекомендации по совершенствованию системы обучения водителей. Среди них – предложения по проведению общественного контроля за деятельностью экзаменационных подразделений ГАИ, добровольная сертификация автошкол, создание нормативных документов для межведомственного взаимодействия.